Bava di lumaca, un incredibile alleato per la bellezza: cicatrizza la pelle, distende le rughe, è antiossidante

Esiste un famoso detto che afferma: chi bella vuol apparire, un poco deve soffrire. Niente di più vero quando scopriamo che uno dei migliori ritrovati per avere una pelle giovane e levigata, priva di imperfezioni è la bava di lumaca.

Sempre più utilizzata in ambito estetico, medico e cosmetico, la bava di lumaca è una sostanza naturale, prodotta proprio da questo piccolo animaletto, particolarmente nutriente e idratante, ricca di vitamine, proteine e amminoacidi. La bava di lumaca è un prodotto dagli effetti miracolosi: combatte imperfezioni, cicatrici, ripara la pelle e rende meno evidenti le smagliature. Non potremo più farne a meno!

I benefici della bava di lumaca

Davvero una sostanza quasi miracolosa, la bava di lumaca contiene collagene, elastina, peptidi, proteine, acido glicolico, vitamina A ed E: fra le sue proprietà, fondamentali sono quelle cicatrizzanti, favorendo la riparazione delle ferite e rallentando l’invecchiamento cutaneo; inoltre è anche un efficace antirughe, stimolando la produzione di fibre collagene, fibre elastiche e acido ialuronico e contrastando l’azione degli enzimi che le degradano; ancora, la bava di lumaca svolge un’intensa azione antiossidante, proteggendo le cellule dai radicali liberi che si formano a causa dei raggi UV.

In breve, la bava di lumaca produce sulla pelle questi benefici effetti:

idrata e migliora l’elasticità cutanea;

contrasta lo sviluppo delle infezioni cutanee ed ha una profonda azione purificante ed esfoliante, utile a combattere acne e macchie del viso;

è lenitiva, protettiva e cicatrizzante;

difende la pelle dall’inquinamento ambientale e contrasta il foto-invecchiamento;

svolge un’azione anti-aging;

stimola i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite, contrastando la formazione delle cicatrici;

previene la formazione delle smagliature.

Creme, sieri e lozioni a base di bava di lumaca diventano quindi un grande supporto per la cura della pelle; ma non è finita qui: la bava di lumaca viene utilizzata anche per la produzione di prodotti per capelli, in particolare balsami e maschere rigeneranti. Questa sostanza naturale, infatti, li rende più forti e robusti, evitando così che si spezzino, e ne contrasta la caduta.

La bava di lumaca è una sostanza naturale al 100%, quindi indicata anche per le pelli più sensibili; quando acquisti prodotti a base di bava di lumaca, opta per prodotti contenenti una buona concentrazione della sostanza e distribuiti da aziende affidabili (come questa maschera per i capelli e questa maschera per il viso).

