Lo zafferano e le sue incredibili proprietà nutrizionali

Con il risotto, con la pasta o anche nell’impasto di alcuni tipi di pane, lo zafferano è decisamente presente nelle nostre cucine quotidiane o per i giorni speciali.

Lo zafferano è una spezia speciale, dal sapore inconfondibile e ricca di nutrienti; la sua pianta fa parte della famiglia delle Iridacee e si coltiva principalmente in Grecia, Spagna e Italia (l'Abruzzo è il primo produttore, a seguire Sardegna, Umbria, Toscana e Marche).

Si tratta della spezia più costosa del mondo: il costo è davvero esorbitante e oscilla dai 15.000 ai 30.000 € al chilo!

La pianta dello zafferano da origine ad un fiore dal caratteristico colore violaceo e sono i tre lunghi stimmi di colore rosso-arancione che vengono poi colti, essiccati e sminuzzati per produrre la pregiatissima spezia. La polvere che si otterrà avrà un colore giallo da cui ne deriva il nome: la parola zafferano deriva dall'arabo za'faran, che indica proprio una tonalità particolarmente intensa di giallo.

Preziose proprietà nutrizionali

Lo zafferano è ricco di sali minerali, in particolar modo di potassio, fosforo e magnesio, sostanze fondamentali nella trasmissione degli impulsi e della contrazione muscolare volontaria e involontaria (come il battito cardiaco, ad esempio). È ricchissimo di vitamine, in particolare la C e i folati che conferiscono a questa spezia tantissime proprietà importanti; la vitamina C, che di per sé ha proprietà antiossidanti, stimola il sistema immunitario e favorisce l'assorbimento del ferro, e i folati, che, una volta digeriti e convertiti in acido folico, sono essenziali per la crescita e la riproduzione delle cellule del sistema nervoso. Completano il tutto crocina e crocetina, due carotenoidi che donano allo zafferano il suo particolare colore, e il safranale, principale componente dell'olio essenziale e che dona la sua fragranza alla spezia.

Benefici per la salute

Forse in molti ignorano che lo zafferano agisce sul sistema nervoso con effetti positivi sull'umore e aiuta significativamente a combattere i sintomi depressivi, in certi casi quanto i farmaci, come comprovato da vari studi effettuati. Ciò deriva dalla combinazione di safranale,crocetina e crocina. Per le stesse proprietà della crocetina, è anche di grande aiuto per le donne che soffrono di sindromi premestruali particolarmente dolorose e, stimolando la produzione di dopamina e serotonina, lo zafferano è ottimo anche per quelle persone che dormono poco. Migliora la capacità di memorizzare ed apprendere grazie all'altra concentrazione di Potassio e fosforo e allevia spasmi intestinali e la tosse, oltre che risultare benefico per la lotta all'invecchiamento cellulare, contrastando i radicali liberi.

Utilizzi in cucina

Fin dagli antichi egizi è documentato l’utilizzo dello zafferano in cucina: lo utilizzavano per aromatizzare i cibi e profumare le pietanze. Oggi l’utilizzo di zafferano in cucina va dall’antipasto al dolce, anche se il suo maggior utilizzo è in piatti come risotti, a base di pesce e carni bianche. Lo zafferano è indicato anche come condimento per verdure dal sapore delicato come le zucchine e può essere utilizzato nelle tisane per favorire il sonno e la digestione.

Oltre che nei principali supermercati, dove potrete trovare le preziose bustine con qualche grammo di zafferano, a Perugia potete reperire la preziosa spezia con i suoi fiori anche in alcuni negozi specializzati come

Antica Drogheria Bavicchi

Via dei Priori, 15, 06123 Perugia PG tel 075 572 2633 web: https://www.drogheriabavicchi.it/

LA FATTORIA UMBRA

via della Molinella, 22 Marcsciano (PG) tel 0758749188

Agricola Baldo&Riccia

Via Giacomo Giorgi, 16, 06125 Perugia PG tel 392 168 9659

E nei dintorni di Perugia trovate tanti altri produttori di zafferano, qui l'elenco completo.