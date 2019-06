Spesa, alcuni accorgimenti per risparmiare senza fare rinunce

La spesa è indiscutibilmente una voce pesante nel bilancio di una famiglia. Dato che non si può non mangiare, per risparmiare su questa inevitabile uscita, l’unico modo è saper acquistare ciò che serve veramente, evitando di comprare cose che poi marciscono in frigorifero.

Per riuscire a comprare ciò che serve senza sprechi e fare una lista della spesa perfetta, basterà cercare di preparare un piano di azione, da rispettare con costanza.

Vediamo allora come risparmiare sulla spesa, riuscendo a riempire la dispensa senza svuotare il portafogli.

Pianificare la spesa

Succede spesso di non riuscire a resistere alle tentazioni, finendo per spendere soldi in prodotti non necessari. Programmando la spesa con attenzione si potranno risparmiare centinaia di euro all’anno, riuscendo magari ad evitare di acquistare junk food e schifezze varie. Prepara quindi sempre in anticipo la lista della spesa: l’ideale sarebbe segnare ogni giorno ciò che finisce e di cui si ha realmente necessità, così da avere la lista effettiva di ciò che manca bella pronta al momento di uscire.

Mai fare la spesa a stomaco vuoto

Secondo alcuni studi psico-sociali, fare la spesa a stomaco vuoto comporta inevitabilmente di mettere nel carrello molto più del dovuto, così come di fare acquisti unicamente dettati dalla fame: nel momento in cui si è sazi, invece, si tende a comprare solo ciò che è scritto sulla lista della spesa, senza aggiungere altri prodotti inutili alla dispensa.

Controlla sempre i prezzi al chilo

Controllare il prezzo al chilo o al litro dei vari prodotti è la chiave del successo e garantisce di acquistare il prodotto più conveniente di altri, senza rischiare di essere influenzato dalle dimensioni.

Attenzione agli sconti

Gli sconti non sono sempre convenienti, per diversi motivi:

spesso i prodotti scontati possono comunque costare di più dello stesso prodotto di una marca meno nota. Confronta il prodotto in saldo con gli altri nella corsia dedicata, così da poter capire se l’offerta è davvero conveniente;

spesso si tende ad acquistare un prodotto solamente perché è scontato, indipendentemente dalla sua utilità: cerca di essere razionale e di non prendere più di quello che ti serve realmente;

molte offerte riguardano prodotti con scadenza ravvicinata: prima di acquistarli, valuta se sono alimenti che consumerai sicuramente a breve o se c’è un alto rischio che vengano lasciati scadere in frigorifero.

Porta le buste della spesa da casa

Portare le buste da casa ti aiuterà a non sprecare denaro per comprarne di nuove, e a non sprecare plastica, riducendo l’inquinamento e aiutando il pianeta.

Evita i cibi pronti

I cibi pronti possono essere comodi nelle situazioni di emergenza, ma sono poco salutari e decisamente più costosi rispetto ai prodotti freschi.

Se hai tempo, cerca di preparare in anticipo dei piatti da congelare o da conservare per qualche giorno: l’auto produzione, infatti, aiuta a ridurre l’impatto ambientale dei piatti confezionati e a mangiare più sano, grazie all’utilizzo di ingredienti “di casa”.

Usa la tecnologia

Fare il giro di supermercati diversi, con i ritmi di oggi, è praticamente impossibile, ma si può ovviare a questo problema grazie alla tecnologia: sono tantissime infatti, le app e i siti che ti permettono di visionare i volantini e confrontare prezzi, sconti e offerte.

Scegli i prodotti sfusi

Imballaggi e confezioni incidono del 35% circa sul prezzo finale del prodotto: prediligi quindi il più possibile l’acquisto di prodotti sfusi, non solo più economici, ma anche più eco-sostenibili. Se non trovi la versione sfusa del prodotto che ti serve, cerca di optare per le confezioni più grandi.

Ecco i supermercati più economici di Perugia:

Lidl

Via Mentana, 68, 06129 Perugia tel 800 480 048 web: www.lidl.it

Via del Sottopasso, 5-6, 06089 Ferriera

Hurrà supermercati

Via Giovanni Battista Pergolesi, 19, 06132 San Sisto, Perugia tel 075 527 1439 web: hurraspesa.it

Eurospin

Via Settevalli, 169, 06100 Perugia

Località, Str. Trasimeno Ovest, 116A, 06127 Perugia tel 800 595 595 web: www.eurospin.it

Via Gerardo Dottori, 99, 06132 Perugia

Via Bruno Simonucci, 06135 Ponte San Giovanni PG

Via Tiberina nord, 06077 Ponte Felcino PG