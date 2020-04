Mangiare pesce... di stagione, tutto quello che c'è da sapere sui prodotti ittici del Mediterraneo

Quando pensiamo alla stagionalità degli alimenti, il primo pensiero che ci viene in mente è relativo alla frutta e alla verdura. Invece bisogna sapere che in una dieta equilibrata, anche il pesce - che è un alimento indispensabile - ha le sue stagioni.

Questa stagionalità dei prodotti ittici non solo contribuisce a tutelare l’ambiente, ma garantisce anche la qualità di ciò che mangiamo minimizzando la spesa. Per conoscere il calendario della stagionalità delle specie ittiche del Mar Mediterraneo, Napoli Today ha intervistato il nutrizionista Marty Fierro che ha spiegato qual è il miglior modo per gustare il pesce di stagione.

“Il pesce è un alimento ricco di nutrienti preziosi fondamentali per l’organismo. E’ ricco di proteine e di acidi grassi polinsaturi (molecole indispensabili per lo svolgimento di numerose funzioni biologiche e per mantenere in salute l’organismo). Contiene vitamine del gruppo A , B , D e fosforo”, ha osservato l’esperto: “Ovviamente, il rapporto tra questi nutrienti varia in base alla specie di pesce, per questo bisogna variare spesso. Per capire meglio le diverse caratteristiche e proprietà nutrizionali possiamo dividere le specie ittiche in magri, semigrassi, grassi”

Pesci magri

Sono definiti pesci magri quelli che contengono meno del 3% di grassi. Questi hanno un apporto calorico inferiore alle 100 kcal. Sono ideali per un consumo frequente e in porzioni rilevanti, specialmente nelle diete ipocaloriche. Sono pesci altamente digeribili e si conservano meglio. Consiglio di consumare 3 porzioni di pesce magro alla settimana.

Pesce non azzurro: Cernia, Corvina, Luccio (pesce d'acqua dolce), Molo, Merlano, Merluzzo, Mormora, Pagello, Palombo, Razza, Rombo, Salpa, Scorfano, Sogliola, Spigola selvatica Tinca (di acqua dolce), Trota selvatica.

Pesce Azzurro: Aguglia, Alice, Boga, Spada, Sugarello o suro, Filetto di tonno.

Pesci semigrassi

I pesci semigrassi sono quelli che contengono dal 3% al 9% di grassi. Questi hanno un apporto calorico compreso tra poco meno di 100 kcal e poco più di 150 kcal. Contengono buone quantità di vitamina D e discrete di vitamina A. Possono essere consumati freschi in quantità di 2-3 porzioni settimanali da 150g.

Pesce non azzurro: Carpa (di acqua dolce), Cefalo muggine, Coregone (di acqua dolce), Dentice, Halibut (di acqua dolce), Orata, Pesce gatto (di acqua dolce), Spigola d'allevamento, Triglia, Trota d'allevamento.

Pesce Azzurro: Sarda o sardina.

Pesci grassi

Sono definiti pesci grassi quelli che contengono oltre il 9% di grassi. I pesci grassi hanno un apporto calorico che supera sempre le 150 kcal e talvolta oltrepassa le 300 kcal. Questa caratteristica li rende poco adatti, soprattutto in porzioni considerevoli e con frequenza di consumo elevata, alla dieta dei soggetti in sovrappeso. Proprio a causa dell'alta percentuale lipidica (che può incidere fino ad oltre l'80% sull'energia totale dell'alimento), i pesci grassi sono meno digeribili, ma contengono alte quantità di vitamina A e di vitamina D.

Pesce non azzurro: Salmone, Anguilla o capitone, bastoncini di pesce.

Pesce azzurro: Sgombro, Lanzardo, Palamita, Aringa, Alaccia, Ventresca (o pancia) di tonno.

Il calendario della stagionalità dei pesci del Mar Mediterraneo

Scegliere il pesce in base alla sua stagionalità non solo ci consente di tutelare l'ambiente ma ci garantisce anche la qualità di quello che portiamo nel piatto. Vediamo, allora, quali sono le specie ittiche del Mediterraneo divise per stagioni:

INVERNO: Triglia, Sarago, Sardina, Ricciola, Pagello, Alice, Pescatrice, Palamita.

PRIMAVERA: Sugarello, Sgombro, Gallinella, Spigola, Sarago, Leccia, Palamita, Pagello.

ESTATE: Sugarello, Sogliola, Orata, Ricciola, Spigola, Gallinella, Sarago, Sardina.

AUTUNNO: Alalunga, Spigola, Triglia, Rombo chiodato, Gallinella, Lampuga.

