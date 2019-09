Fichi, un tesoro della natura per il palato e per la salute

Si tratta del frutto settembrino per eccellenza, si gusta già da fine agosto e capita di vederne in giro alberi carichi e grondanti: il fico.

Mangiato da solo, nei dolci, nelle marmellate o in abbinamento a contrasto con gusti salati e decisi. Squisito è in accoppiata con il prosciutto crudo, con il Grana o con i formaggi stagionati. Sono tanti i piatti originali e gustosi che si possono creare questo frutto subtropicale. Ma oltre ad essere buono e versatile, il fico possiede anche importanti proprietà nutrizionali e comporta molti benefici per l’organismo. Nella medicina tradizionale viene utilizzato per le sue proprietà terapeutiche. L’importante è non abusarne, perché è ricchissimo di zuccheri.

Ma perché i fichi fanno così bene? NapoliToday.it lo ha chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Marianna Tommasone.