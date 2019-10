Il digiuno fa davvero bene? No, ecco perché

Il tema del digiuno è stato spesso messo in discussione come pratica per dimagrire, ma anche per depurare, disintossicare e ripulire l’organismo. Ma bisogna sapere che non è esattamente così… ecco perché.

Un dato incontrovertibile è che digiuno e assunzione costante di poche calorie abbassano le difese immunitarie e riducono la secrezione dell’ormone della crescita GH, funzioni fondamentali per ogni organismo.

Il biochimico Valter Longo si è fatto sostenitore della tesi secondo cui abbassare la secrezione di GH proteggerebbe dal cancro uomini e animali, allungandone la longevità. Gli studi sono documentati, ma la tesi è ancora debole. Infatti, assenza di obesità e patologie cardiovascolari, con ridotta incidenza di tumori, sono caratteristiche documentate anche in tutte le popolazioni nomadi, che quindi consumano animali e vegetali naturali e fanno molto movimento.

Ecco allora l’importanza di distinguere tra gli alimenti che possono provocare tumori (come ad esempio i salumi che che contengono nitriti e i cereali inquinati da aflatossine, le carni trattate con estrogeni, la frutta trattata con pesticidi, i cibi con coloranti e additivi industriali) e i cibi che possono favorire lo sviluppo del tumore solo quando questo sia già in essere.

Il ruolo dell’ormone della crescita

Un conto è infatti dire che l’ormone della crescita provochi il cancro, e un altro è affermare che in un paziente già ammalato, il GH acceleri lo sviluppo patologico. E’ quest’ultima l’affermazione vera, perché il GH è un ormone assai prezioso per il nostro organismo. Piuttosto il GH è un ormone anabolizzante naturale, fondamentale per costruire massa muscolare e gestire ogni sano processo di crescita cellulare, ma anche della densità ossea e della cicatrizzazione delle ferite.

Attenzione quindi alle diete fai-da-te che vi propongono libertà di assunzione cibo e poi giornate di digiuno: sono dannose per l’equilibrio biochimico del nostro organismo e non producono neanche il dimagrimento desiderato.

Meglio uno stile di vita sano, regolare attività fisica e un'alimentazione variegata e possibilmente naturale.

