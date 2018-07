Miss Italia, alla bellissima Benedetta assegnata la fascia: è la prima umbra che andrà alle prefinali

Sono iniziate ufficialmente ieri sera ad Acquasparta le finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia per la regione Umbria. La splendida Piazza Cesi ha visto l’elezione della 22°enne studentessa di San Giustino - nata a Città di Castello – Benedetta Pettinari che si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Umbria 2018; assegnata anche la fascia di Miss Sport Umbria 2018 a Sara Innocentini, “ Millenial “ di San Sepolcro che lo scorso 6 luglio aveva trionfato ad Assisi in occasione della prima selezione provinciale in Umbria del Concorso Miss Italia 2018.

Benedetta e Sara parteciperanno di diritto alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma a dal 3 all’8 settembre, dove giungeranno 200 candidate elette nelle regioni; il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano della Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 Settembre su La7.

Il format del programma televisivo della finale nazionale sarà reso noto presto dalla patron del concorso Patrizia Mirigiliani, che ha nei giorni scorsi lanciato una campagna, “Miss Italia fa la differenza”, in cui pone in evidenza le conquiste del concorso, come l’abolizione delle misure delle miss (1990), la nascita del titolo “Miss forme mobile” (2011) e di quello “Normal Size” di un anno fa.

Veniamo alla finale regionale di ieri sera, dove hanno gareggiato venti concorrenti - presentate da Margherita Praticò, nuovo Agente regionale del Concorso- già volto noto di Mediaset - ex modella internazionale oggi anche Insegnante di Portamento - e dirette dal regista Mario Gori; le miss si sono esibite in quattro differenti momenti moda: in abito da sera con i gioielli Miluna, in costume da bagno, in outfit pret’a porter e con il tradizionale body da gara.

La giuria è stata presieduta dal personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, coadiuvato tra gli altri da : Bruno Brunori (chef internazionale, protagonista in moltissimi programmi televisivi dedicati all’arte culinaria), Lello Sebastiani ( look maker, docente della Romeur Academy), Carlo Giammarino ( in rappresentanza di Miluna ) Riccardo Gubiani (organizzatore eventi moda), Francesco Termine (hair stylist) e Luca Corsetti (noto fotografo di moda). In giuria anche le bellissime Guendalina Bianchetti ( Miss Sport Umbria 2016) e Selene Tavanti ( Miss Equilibra Umbria 2017)