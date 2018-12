Nuova ztl in centro storico, il Comune avverte i cittadini: telepass da riconsegnare, la scadenza

Avviso del Comune di Perugia ai cittadini: "A seguito della sostituzione dei varchi elettronici della Ztl in centro storico - scrive Palazzo dei Priori - , con la fine dell’anno non saranno più utilizzabili i Telepass Ztl dotati di trasponder rilasciati dal Comune di Perugia".

E ancora :"Si invitano, pertanto, tutti i cittadini che ne sono in possesso a volerli restituire all’Ufficio Permessi di via Ascanio della Corgna 1A entro e non oltre il 20 gennaio prossimo. L’ufficio resterà aperto al pubblico con i seguenti orari: Mattina: dal lunedì al venerdì, 8.20 - 12.00. Pomeriggio: lunedì e mercoledì 15.15 - 16.45. Info: tel. 075.5775378 - tel. 075.5772338 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30)".