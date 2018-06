Perugia celebra gli eroi del XX Giugno: il programma completo delle cerimonie

In occasione del 20 giugno, il programma delle celebrazioni prevede, per mercoledì prossimo, alle 10 la deposizione delle corone di alloro presso il monumento ai caduti del XX giugno 1859 e alla lapide che ricorda i patrioti fucilati nel 1944 in Borgo XX Giugno. Alle 10.45 presso il cimitero civico la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, quindi, alle 11.30 in piazza Braccio Fortebracci, la deposizione di una corona di alloro presso la lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi.

Alle 12 alla Sala dei Notari le iscrizioni all’Albo d’oro 2018, mentre, alle 17,00 nella Sala delle Conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria la presentazione dei lavori di recupero degli appartamenti di Aldo Capitini, alla presenza del Sindaco Romizi, del direttore della Galleria Marco Pierini e di Lanfranco Binni, per il Fondo Walter Binni.

Sempre mercoledì 20 giugno, alle 16,45,la Sala dei Notari ospiterà la conferenza di Claudia Minciotti Tsoukas dal titolo “Peppino Evangelisti. Chi?”, seguita alle 17,30 dal concerto vocale e strumentale dei Cantori di Perugia e della Corale Polifonica di Ponte valleceppi.

Intanto, martedì 19 giugno, alle 11,30 nella sede dell’Archivio di Stato, sarà presentato il progetto di riordino dell’Archivio Carlo Ciangottini, in collaborazione con il Comune di Perugia, l’Accademia di Belle Arti P. Vannucci, il Collegio dei Geometri di Perugia, la Società di Mutuo soccorso e l’Associazione Porta Eburnea. Sempre il 19, a partire dalle 18,30, una serie di appuntamenti a Porta San Pietro, con la degustazione offerta dalla Fondazione Agraria nel Chiostro di San Pietro, seguita dalla rappresentazione teatrale Cronache del XX Giugno a Porta San Pietro (ore 19,00) e dalla proiezione del film “Camicie rosse” al Frontone alle 21,30.