XX Giugno, oggi è il giorno degli eroi: Perugia celebra i martiri della libertà

Oggi è il giorno degli eroi. Perugia celebra i suoi martirti che diedero la vita per la libertà. Ieri sera, a mezzanotte, la Massoneria si è ritrovata al monumento per le sue celebrazioni della notte.

Il programma delle celebrazioni per il XX Giugno prevede alle 10 la deposizione delle corone di alloro presso il monumento ai caduti del XX giugno 1859 e alla lapide che ricorda i patrioti fucilati nel 1944 in Borgo XX Giugno. Alle 10.45 presso il cimitero civico la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, quindi, alle 11.30 in piazza Braccio Fortebracci, la deposizione di una corona di alloro presso la lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi.

Alle 12 alla Sala dei Notari le iscrizioni all’Albo d’oro 2018, mentre, alle 17,00 nella Sala delle Conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria la presentazione dei lavori di recupero degli appartamenti di Aldo Capitini, alla presenza del Sindaco Romizi, del direttore della Galleria Marco Pierini e di Lanfranco Binni, per il Fondo Walter Binni.

Alle 16,45, la Sala dei Notari ospiterà la conferenza di Claudia Minciotti Tsoukas dal titolo “Peppino Evangelisti. Chi?”, seguita alle 17,30 dal concerto vocale e strumentale dei Cantori di Perugia e della Corale Polifonica di Ponte Valleceppi.