Win for life, la fortuna bacia l'Umbria: vince 3mila euro al mese per 20 anni

Colpo grosso a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, con il Win For Life Classico. Qui - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - un fortunato giocatore nel concorso delle 18:00 di giovedì 6 febbraio ha centrato un “10+1” vincendo una rendita da 3.000 euro al mese per vent’anni.

La schedina Quickpick da 2 euro è stata giocata al "Bar tre archi", in piazza Umberto I. Si tratta della 455esima rendita distribuita da Win For Life in tutte le sue modalità di gioco. La combinazione vincente del concorso è stata 2 4 7 8 9 11 14 15 18 19 Numerone 8.