L'omaggio dei Maestri cioccolatieri di Perugia al principe Harry e Meghan: "ecco la Wedding Cake"

L’arte culinaria è una realtà ben consolidata nello scenario moderno, ma nell’arte si sa, è premiata l’audacia di chi sa osare proponendo sorprendenti alternative, vince chi ha il potere di suscitare una reazione così come un’emozione. Così, i Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina celebrano il Royal Wedding più atteso dell'anno con una Wedding cake Reale interamente ricoperta di cioccolato fondente. Con il matrimonio reale alle porte, tutto il mondo è già in apnea e col fiato sospeso in attesa di quel fatidico “Yes” che unirà per sempre il Principe Harry e Meghan Markle, il 19 Maggio 2018 nella St George's Chapel del Castello di Windsor.

Da Grace Kelly e Ranieri di Monaco a Sarah Ferguson e il principe Andrea, da Lady Diana e Carlo, a William e Kate, ci sono matrimoni reali destinati a imprimersi indelebilmente nelle memorie di tutti e nella storia. E come ogni matrimonio reale che si rispetti anche quello tra il secondo genito di Lady D con l’attrice Meghan Markle genera attesa, curiosità ed emoziona al tempo stesso. Ed ecco che il grande evento incontra il virtuosismo, l’estro creativo e la sapienza dei grandi Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina, che hanno provato a scrivere con il cioccolato un pezzo di questa storia celebrando il felice evento con una torta reale ricoperta di cioccolato, proponendo una sorprendente ricetta alternativa per chi vuole andare oltre la classica wedding cake bianca.

La ricetta creata alla Scuola del Cioccolato Perugina è per chi ha scelto di donare il proprio cuore e giurato amore eterno al cioccolato. Ci si affida all’ispirazione e all’esperienza del grande Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli il quale, con l’aiuto di stimati colleghi maestri della Scuola Perugina, ha affrontato l’arduo compito di concepire la ricetta reale perfetta per questa Wedding Cake tutta al cioccolato, la torta ideata per i veri amanti del fondente che non vogliono accettare compromessi, nemmeno sull’altare.

La torta nuziale è composta da due piani di pan di spagna, farcita con crema al burro alla nocciola alternata a crema al burro con Perugina GranBlocco fondente 50%, interamente rivestita da crema al burro con Perugina GranBlocco fondente extra 70% trattata con la spatola e, infine, ricoperta da una cascata di delicati frutti di bosco dagli aromi e colori intensi che incoronano l’amore e la passione, per le anime gemelle che hanno un debole per i dolci sofisticati.