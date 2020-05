Spoleto ricorda Walter Tobagi, assassinato dalle Brigate Rosse quarant'anni fa

Quarant'anni dopo è ancora vivo il ricordo di Walter Tobagi, giornalista nato a Spoleto (il 18 marzo del 1947 nella frazione di San Brizio) e cresciuto a Milano assainato il 28 maggio del 1980 da un gruppo terroristico di estrena sinistra legato alle Brigate Rosse. All'epoca lavorava al Corriere della Sera, dopo le esperienze all'Avanti e all'Avvenire.

E proprio l'amministrazione spoletina lo ha voluto ricordare oggi in forma virtuale con la cerimonia finale della XV edizione del Corso Propedeutico di Giornalismo Walter Tobagi, iniziativa organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto onlus in collaborazione con il Comune. I riconoscimenti più ambiti, quello intitolato a Walter Tobagi e quello dedicato a Dante Ciliani, ex presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso, sono andati ripettivamente a Nicolò Filippetti, classe III A Liceo Scientifico “A.Volta”, per l’articolo “Verso un’economia circolare”, ed al gruppo formato da Roberto Lucentini, Flavia Marani, Giulia Sorci, Erika Troiani, classe III Commerciale Istituto Alberghiero “De Carolis”, per l’articolo “Un web manager per far conoscere Spoleto e il mio hotel”.

La cerimonia virtuale ha visto anche la partecipazione di Benedetta Tobagi, figlia di Walter che sulle orme del padre è giornalista e scrittrice, che con un video ha inviato il suo saluto: “Per me è molto bello sapere che nella città in cui mio padre è nato si organizza questa iniziativa che vuole avicinare le persone più giovani al metodo, alla professionalità e anche alla deontologia della professione giornalistica. In questo momento in cui l’informazione è messa a dura prova - ha detto poi rivolgendosi ai ragazzi -, l’esperienza che voi fate è molto importante e molto significativa”.