Volo Ryanair Perugia-Catania, maxi ritardo all'andata e al ritorno. ItaliaRimborso: "Pronti ad assistere i passeggeri"

Un maxi ritardo sulla linea Perugia-Catania. Come spiega una nota di ItaliaRimborso "sabato 8 febbraio 2020 due voli della compagnia aerea Ryanair hanno riportato rispettivamente 5 ore e 30 minuti e 5 ore e 25 minuti di ritardo. Si tratta dei voli numero FR2705 (Catania Fontanarossa Perugia San Francesco d’Assisi) e FR2706 (Perugia San Francesco d’Assisi Catania Fontanarossa). Due importanti ritardi aerei che hanno causato disagi ai viaggiatori".

Per ItaliaRimborso, prosegue la not, "ci sarebbero tutte le condizioni favorevoli per richiedere alla compagnia aerea la compensazione pecuniaria che ammonta a 250 euro per passeggero. Per richiederla con ItaliaRimborso basterà contattare facilmente la segreteria chiamando il numero di telefono 06-56548248 (Whatsapp 342 1031477), scrivendo una email all’indirizzo info@italiarimborso.it o direttamente compilando il form online nell'homepage del sito www.italiarimborso.it".