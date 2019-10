Il caso dei tortellini senza carne di maiale. Lo chef umbro Vissani: "Sciocchezza! Non rinuncio alla mia cultura"

"Sono stufo di queste continue aggressioni al cibo italiano. Per me è questo è come un attentato": è stato il primo grande chef televisivo ed è ancora oggi un punto di riferimento per il made in Italy a tavola. Stiamo parlando dell'umbro Gianfranco Vissani che è stato interpellato dal quotidiano La Verità - diretto da Maurizio Belpietro - sulla decisione della Curia di Bologna di lanciare, per la festa del patrono San Petronio, il tortellino dell'accoglienza: ovvero senza la carne di suino fondamentale per il ripieno di questo piatto invidiato da tutto il mondo.

Vissani ha spiegato, a suo modo, di quanto questa decisione sia sbagliata, umiliante per la nostra tradizione ed errata anche sotto il profilo dell'accoglienza. "Non è un tortellino. Punto. Poi se per far piacere ai musulmani - ha detto Vissani - devo rinunciare alla mia identità, a mangiare i tortellini come devono essere fatti, dico che non ci sto. Dico che è una sciocchezza".

E ancora: "Il maiale è il tratto distintivo dei tortellini: lombo, prosciutto o mortadella, la carne di maiale è l'anima del piatto. Noi non dobbiamo rinunciare alla nostra tradizione che è poi il nostro gusto e la nostra cultura. Diamogli a queste persone un bel piatto di tortellini, quelli veri, in brodo, e vedi come si sentono meglio. E se non gli va bene o non li mangiano, ma ci lasciano la nostra libertà o se ne tornano a casa loro"