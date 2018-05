Piazza IV Novembre e corso Vannucci invasi da "VIP"... i clown dai nasi rossi

Piazza IV Novembre e il corso Vannucci stamane erano pieni di VIP. Missionari di gioia, pronti a fornire ascolto, solidarietà e sorrisi. Questo il ruolo che si ritagliano i VIP, acronimo che non sta per il banale “Very Important Person” ma vuol significare “Viviamo In Positivo”. “Perché essere clown è una scelta di umanità e il clown non bara: non si può essere clown, se non si è se stessi”, affermano perentoriamente.

I nostri perugini sono parte del VIP Italia che forma i 4.400 volontari in servizio permanente nelle 200 strutture in tutto lo Stivale. “Per diventare VIP – spiegano – occorrono corsi di base e tirocinio formativo, come accade ai clown in corsia, la categoria più importante, perché sta a contatto con la sofferenza”. Così queste persone dismettono gli abiti normali e indossano le vesti colorate di magia e giocoleria.

Nella Vetusta sono attivi al Reparto di Pediatria e Oncoematologia al Santa Maria. Ogni domenica si aggirano per stanze e corridoi dispensando sorrisi. Gratis. Ma stanno anche al Residence Chianelli, alla Casa di Riposo di Fontenuovo, al Seppilli e a Santa Margherita. A Lidarno (Casa Emmaus), il lunedì realizzano laboratori coi ragazzi disabili. È la clownerie che li rende uguali, facendo “i bucciotti”, come da noi si dice, per esorcizzare la solitudine e il male di vivere.

VIP Italia è composta di ben 59 associazioni e prevede progetti di formazione (almeno 100 ore) e di informazione, progetto scuole (“Emozionando s’impara”), clown in corsia, giornata del naso rosso. E tanto altro. Chiedono sostegno nella dichiarazione dei redditi (CF 97639380019) e nelle forme desiderate. A VIP Perugia, è presidente Maria Cristina Maio (alias Clown Chicchi) e vice Martina Rossi (alias Clown Lippelappe). Sono giovani, carini, educati. E hanno un cuore grande.