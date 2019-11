Violenza sulle donne, il 10% degli umbri ha avuto problemi di aggressività nella coppia

Il 10% delle persone ha avuto un problema di violenza nella coppia (una persona su 10 adulti) e di questi solo il 24% ha avuto la possibilità di beneficiare di un aiuto psicologico nel servizio pubblico. Il 25% deelle persone che hanno risposto ad un questionario hanno afferamto di aver dovuto affrontare problemi di coppia, trovando solo in un quarto dei casi un ascolto psicologico nel servizio pubblico.

E' quanto emerge da un’indagine promossa dall’Osservatorio Salute Psicologica e condotta dall’Istituto di ricerca Piepoli su di un campione rappresentativo della popolazione umbra di età superiore ai 18 anni. L’84% degli umbri ritiene “fondamentale” l’aiuto dello psicologo nelle situazioni di violenza psicologica e fisica. Anzi, tra le possibili situazioni nelle quali viene ritenuto fondamentale l’aiuto psicologico quella della violenza è stata quella con un consenso più vasto.

“Questi dati devono far riflettere sia per la preoccupante diffusione del fenomeno che abbiamo registrato che per la scarsa possibilità di aiuto che il servizio pubblico offre a queste persone - commenta il presidente dell’Ordine umbro David Lazzari - Quel 25% di persone che ha o ha avuto problemi di coppia ha trovato poche possibilità di aiuto. In Umbria non esistono servizi psicologici nelle Usl (nonostante una delibera regionale del 2015 li preveda, ma nessuno l’ha applicata sinora) e gli psicologi nei Consultori sono mosche bianche. E già lì potevano essere evitate molte situazioni di violenza. Ma anche tra queste ultime le possibilità di trovare uno Psicologo sono riservate solamente ad una donna su quattro”.

“In Umbria - aggiunge Lazzari- sono state fatte diverse cose in questo campo, anche se l’Ordine psicologi non è mai stati interpellato, ma è chiaro che resta troppo scoperto il problema dell’ascolto e dell’aiuto psicologico sia per le donne vittime di violenza che per gli uomini autori di violenza. Riflettere su questo e sulla necessità di fare qualcosa, è un buon modo per celebrare la Giornata contro la violenza”.