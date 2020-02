Orologi, cellulari, elettronica e attrezzi da lavoro: le offerte all'asta dell'Istituto vendite giudiziarie

Bottiglie di vino, orologi, cellulari, attrezzi da lavoro. Sono gli oggetti all’asta presso l’Istituto vendite giudiziarie di Perugia. Un lungo elenco di prodotti che potrebbero suscitare l’interesse di artigiani, collezionisti e appassionati di elettronica e modernariato.

Al prezzo base di 100 euro (a lotto) in vendita il 21 febbraio con aggiudicazione in sala e raccolta offerte online sul sito www.vemitalia.com, due partite di vino: lotto 1 composto da 600 bottiglie di vino bianco Grechetto Montefalco Cantina Antonelli; lotto 2 con altre 600 bottiglie di vino rosso Montefalco Cantina Antonelli.

Altro lotto interessante, al prezzo base di 10 euro è quello composto da: Telefono I-Phone 16gb; Telefono I-Phone 8gb; Mp4 Creative; Navigatore Garmin; N.6 Telefoni Nokia; N.2 Borse Porta Pc; Tastiera Usb;N.7 Adattatori; N.1 Web Cam; Telefono Cellulare Sony Ericson; Netebook Hp; Fotocamera Canon; N.7 Telefoni Samsung; Telefono Kooper; Pen Drive; Presa Scart; Telecamera Usb; Mouse; Navigatore Tom-Tom; N.2 Telefoni Lg; N.2 Notebook Acer; Chiavetta Vodafone; sd; occhiali da sole; mp3 irradio; carica batterie; n.5 paia di guanti; binocolo; n.2 walkie talkie; n.2 scaldacollo; n.5 scalpelli; mazzetta con manico in legno; piede di porco; n.2 cacciavite; ventosa; tagliavetro; n.2 mini torce; confezione con 13 batterie stilo; sfollagente; zainetto; taglierino; lame di ricambio taglierino; n.5 chiavi inglese; n.2 pinze; tenaglia; borsello; sacca”.

Altri lotti a partire da 10 euro (l’uno) sono il lotto b2: utensili elettrici e manuali vari; fresatrice verticale Parkiside; mandrino ad angolo per trapano; valigetta utensili Powerfix; trapano marca Makita con valigetta; sparachiodi con valigetta; set punte e bussole; sega ad immersione Parkiside; il lotto b7: prolunga di cavo elettrico con raccoglitore; motosega di colore rosso; corda di canapa; potatore elettrico Florabest; set di chiavi intercambiabili Stanley; avvitatore Bosch con scatola; set cacciaviti Ellix; ascia di piccole dimensioni e punta in metallo; paio di guanti in gomma; trapano marca Bosch; serra per coltivazione; astuccio; n.2 forbice; coltello; pinzetta; contenitore; scatola di guanti; confezione in metallo; n.2 trita infiorescenze; n.6 provette; n.2 bilancini; n.2 tubi estensibili; rilevatore di temperatura e umidità; ventilatore con cavi; plafoniera con lampada; temporizzatore; tubo per irrigazione con 10 uscite; n.10 grucce in metallo; n.3 vasi in plastica”.

Vero affare per collezionisti al prezzo base di 50 euro un orologio marca "Longines" modello Twenty four hours, munito di scatola e garanzia originale referenza l.2.751.4.53.4 venduto nell'anno 2013 da concessionario ufficiale Longines biondo latina; cassa in acciaio, quadrante nero, movimento a carica automatica, data-ora; l'orologio si presenta in condizioni di originalità.

Solo 10 euro a lotto per l’asta che riguarda il lotto b3: n.6 telefoni Nokia; n.6 telefoni Samsung; telefono Lg; telefono; telefono Alcatel; macchina fotografica Casio; macchina fotografica Canon; macchina fotografice Samsung; n.2 macchine fotografiche Kodak; dvd marca Sony; televisore Schaub Lorenz;

- lotto b4: tastiera per pc; mouse; monitor per pc Acer; lettore dvd-mp3 marca Teac; n.3 Psp portatile marca Sony; n.2 telefono Samsung; case;n.1 telefono Alcatel; n.2 frullatore; n.4 bilancino; apparecchiatura Yamaha; pc portatile Hp; pc portatile Asus; macchina fotografica Konica; macchina fotografica Kodak; macchina fotografica Olympus; n.2 videoregistratori; telefono Sony Ericsson; borsa per pc; n.5 telefoni Nokia; telefono Panasonic; n.2 forbici; taglierino.

Ancora un’offerta per i collezionisti per un orologio al prezzo base di 50 euro, marca "Chronoswiss" modello gran regolatore, munito di scatola e garanzia originali, referenza 6723; cassa in acciaio, quadrante bianco, movimento a carica manuale, con complicazione retrograda; l'orologio si presenta in condizioni di originalità.