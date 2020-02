A Villa Pitignano la nuova area giochi tutta in legno per i bimbi

Donata dalla Proloco e dal Centro socio culturale di Villa Pitignano, nella frazione perugina venerdì 7 febbraio è stata inaugurata la nuova area giochi adiacente al Cva e alla scuola primaria. Per il divertimento dei bambini è stata impiantata in particolare una nuova struttura in legno, realizzata dall’azienda Paolini legnami di Spoleto, su cui si possono svolgere numerose attività.

La donazione è stata possibile anche grazie ai ricavati della Sagra del Baccalà che ogni estate, a fine agosto, allieta le serate dei villajioli e dei turisti. “La giornata di oggi – hanno commentato i presidenti della Proloco Stefano Spaterna e del Centro socio culturale Sergio Renga – ci riempie di gioia e dimostra quanto sia importante il volontariato e il sentirsi una comunità unita. È sempre una soddisfazione rendere felici i più piccoli, ancora di più quando tutto ciò viene fatto dai cittadini, con il loro lavoro gratuito, spinti solamente dall’amore per la propria gente e per la propria terra. Questa è la strada che continueremo a seguire anche in futuro”. All’evento hanno preso parte anche i giovanissimi alunni della scuola primaria locale, accompagnati dalle loro insegnanti.