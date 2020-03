CORONAVIRUS| La vignetta di Pino Pellegrini: l'autocertificazione dalla peste di Atene ai giorni nostri...

Quando la paura sarà passata, quando avremo pianto tutte le lacrime per i troppi lutti, quando saremo tornati a correre, andare in bici e a pescare, quando andare al lavoro sarà per tutti una cosa scontata, magari, soltanto allora, potremmo ridere di gusto di quando per spostarsi per fare la spesa o andare alle poste... bisognava portare un lasciapassare... che per quel dominio della burocrazia persino sulla tragedia...variava di giorno in giorno. E così quello del giorno prima era ormai superato da un modello nuovo (una virgola in più) forgiato da menti sapienti in quel di Roma... per la gioia della lobby dei venditori di inchiostro per stampanti. Ecco cosa ne pensa il nostro immenso Pino Pellegrini... con una nuova vignetta. Viva la Satira! (bnc)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.