La Vignetta di Pino Pellegrini: "Se il Pil ormai è andato, occupiamoci almeno della (Ri)Crescita dopo la quarantena..."

Le proiezioni economiche sugli effetti collaterali del coronavirus sull'economia non sono buone: crollo fino a 9 punti del Pil (la ricchezza di ognuno di noi). Molte aziende non hanno certezza di quando potranno riaprire per la fase 2. C'è chi spinge per aprire tutti subito nella speranza almeno di avere liquidità per soldi e bollette. E ci sono anche cittadini esasperati che chiedono di poter accedere a servizi per la cura e il benessere dopo oltre 50 giorni passati al chiuso della propria abitazione. Ecco dunque la geniale idea del nostro Pino Pellegrini indeciso tra Pil e (Ri)Crescita. Buona satira a tutti!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

************La vignetta di Pino Pellegrini************