La Vignetta di Pino Pellegrini - Da Conte a Conte Mascetti il passo è breve: elogio della supercazzola ai tempi del Covid

Tarapìa tapiòco! Prematurata la supercazzola, o scherziamo?: inizia così la battuta del mitico Tognazzi, per l'occasione Conte Mascetti, che in Amici Miei fa conosce agli italiani la mitica supercazzola. Che cosa è la supercazzola: parole in libertà, senza senso, ma dette bene, scandite e con una mimica che farebbe pensare ad un discorso serio. Ecco dunque che il nostro Pino Pellegrini, vignettista senza bandiere e colori, ha deciso di trasformare il nostro Presidente Conte in un grande fan del Conte Mascetti... buona satira a tutti!

