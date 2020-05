LA VIGNETTA di Pino Pellegrini - La barzelletta del rischio contagio: c'era uno statistico, un virologo e un ministro....

Qualsiasi riferimento a task-force nazionali e a ministri (Boccia e Speranza) in questo caso è fortemente voluta dopo l'incredibile calcolo che ha paragonato l'Umbria alla Lombardia in fascia di rischio contagio con tanto di flussi per la mobilità dal 3 giugno dove, inizialmente, l'Umbria avrebbe potuto soltanto scambiarsi turisti e cittadini con Lombardia e Molise. Dopo un danno economico e di immagine alla nostra regione, oggi è stato abbassato il livello di rischio... ma senza né scuse né modifiche a quei parametri di calcolo contestati da tutte le regioni. Buona Satira

