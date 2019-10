LA VIGNETTA di Pellegrini - Eurochocolate ed elezioni, la combo perfetta per chi vuole attaccare bottone

Eurochocolate sta per arrivare, le elezioni regionali pure... una combo perfetta! Per chi? Ma per i candidati che prenderanno a prestito il simbolo di quest'anno della Kermesse più dolce del mondo per attaccare bottone con chiunque gli capiti a tiro su Corso Vannucci. Obiettivo: preferenze, sperano tante preferenze! Sono il biglietto di andata per il consiglio regionale e per i più fortunati per un posto di assessore. Per il biglietto di ritorno... la parola ai cittadini, se va bene tra 5 anni. (bnc)

LA VIGNETTA

Gallery