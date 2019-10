LA VIGNETTA di Pellegrini - L'Umbria si sposta a destra... e non c'è più bisogno della Perugia-Ancona

I primi effetti del voto storico degli umbri: non c'è bisogno più della Perugia-Ancona dopo lo spostamento a destra della Giunta regionale. Per raggiungere il mare, l'Adriatico, basterà attraversare la strada e si è subito in spiaggia. Almeno secondo il nostro Giuseppe Pellegrini che nella sua vignetta di oggi ha voluto disegnare così il cambiamento made in Umbria. (bnc)