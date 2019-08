LA VIGNETTA di Giuseppe Pellegrini - C'è Sbaracco e sbaracco: quello dei saldi... e quello per le Regionali

C'è Sbaracco e sbaracco? Eh già secondo il nostro Giuseppe Pellegrini, matita di grande pregio, potrebbero essere due gli "sbaracchi" imminenti in centro storico a Perugia. Quello dei saldi dei saldi con le bancarelle dei negozi con merce a prezzi stracciati e ben esposta in gran parte del centro storico. E poi ci potrebbe essere quello politico che potrebbe avvenire il 27 ottobre alle Regionali nelle sedi di Piazza Italia (Palazzo Cesaroni e Palazzo Donini). Una rivoluzione politica? Probabile ma non c'entra destra, sinistra e centro... e che dopo l'inchiesta sui concorsi in sanita (indaga la magistratura) e dop la grande crisi economca tutti i partiti saranno costretti a cambiare uomini, progetti e modi di governare... Sbaracchamo?

