La Vignetta di Pino Pellegrini: "Dicesi congiunto: tutti quelli che...". Le diverse interpretazioni post-decreto

Congiunti: la parola che ha fatto trasecolare i cittadini ed ha spinto il Governo Conte sull'orlo di una crisi di nervi dopo averla lanciata in pasto nelle dirette per le norme annunciate e poi, eventualmente, inserite in un decreto postumo, molto postumo. Per il Governo ormai tutti sono congiunti (e visitabili dal 4 marzo) persino amici e affetti stabili (da comprovare in caso di ispezione il grado di stabilità dell'affetto dimostrato e dimostrabile). Per la Treccani sarebbero solo i parenti stretti... per i cittadini a questo punto i congiunti...e affetti stabili sono solo quelli che ti offrono un servizio dopo 50 giorni di isolamento e chiusure. Il nostro Pino Pellegrini colpisce ancora con la sua vignetta. Buona Satira a tutti!

**********La Vignetta di Pino Pellegrini*********