LA VIGNETTA di Pellegrini - Bianconi da Norcia alle Crociate (Elezioni): Imo miei Prodi....

Vincenzo Bianconi da Norcia. E' il candidato dell'alleanza sperimentale tra Pd e 5 Stelle. Imprenditore, impegnato nell'associazionismo e in prima linea per la ricostruzione (praticamente fantasma) della Valnerina terremotata. Il nostro Giuseppe Pellegrini lo ha voluto paragonare, un po' per le battaglie sul sisma e un po' per aver accettato una sfida difficile, ad un altro grande di Norcia.... Brancaleone. Buona satira a tutti.

