Il super impegno dei Vigili del fuoco: ogni giorno 43 chiamate di soccorso e 2 sono per incidenti stradali

Nel corso del 2019 i Vigili del fuoco hanno effettuato 16.051 interventi nella provincia di Perugia (da un minimo di 1.035 ad un massimo di 1.866 interventi al mese). Con una media di 43 interventi al giorno.

È il dato fornito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in occasione della festa di santa Barbara, patrona del corpo, festeggiata il 4 dicembre.

Nello specifico i Vigili del fuoco sono intervenuti in 804 incidenti stradali, hanno provveduto ad effettuare 486 recuperi (tra cui un natante) e 3.056 soccorsi e salvataggi a persone e animali. Sono stati 2.346 gli interventi per incendi ed esplosioni, 382 per allagamenti o eventi con acqua protagonista e 14 per fuoriuscite, dispersioni ed emissioni di inquinanti.

Nel bilancio sono annoverati anche 5 interventi in aeroporti, 542 definiti come statica e 7.287 di varia natura.

Nel settore dellla vigilanza antincendio i Vigili del fuoco hanno effettuato 296 controlli in teatri e cinema, 50 per le fiere, 41 luoghi all’aperto, 36 mostre, 49 impianti sportivi, 16 discoteche, 14 teatri all’aperto e 8 in circhi e teatro tenda.

Importante anche la formazione di addetti: ne sono stati formati 250 ed esaminati 660.

Nel corso del 2019 i Vigili del fuoco hanno partecipato ad esercitazioni e simulazioni di interventi in ambiente acquatico al lago Trasimeno, o in aeroporto a Foligno.

Il programma della festa di domani a Perugia prevede: alle ore 9, presso la sede centrale di Madonna Alta, apposizione della corona d’alloro in ricordo dei Vigili del fuoco caduti in servizio, a seguire l’esposizione e presentazione del pannello celebrativo con l’elenco nominativo di tutti i comandanti del Comando di Perugia.

Le celebrazioni proseguono alle 10.30 nella cattedrale di San Lorenzo con la messa officiata dal vescovo ausiliare Marco Salvi e concelebrata da don Alessio Fifi. Alle 11 il saluto del comandante e la consegna delle benemerenze e riconoscimenti. Alle 11.30 il dispiegamento della bandiera tricolore da Palazzo dei Priori.