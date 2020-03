VIDEO Coronavirus, il sindaco Alemanno: "San Benedetto ci proteggerà"

Una Festa di San Benedetto dal sapore agrodolce per i cittadini di Norcia (alle prese con l'emergenza coronavirus come tutti gli umbri e tutti gli italiani) a cui il sindaco Nicola Alemanno ha indirizzato un videomessaggio per informarli che il bando per la ricostruzione della Basilica distrutta dal terremoto è giunta all'Anac: "Sarà ricostruita com'era e dov'era - ha detto il primo cittadino -. Purtroppo oggi non possiamo essere in piazza a festeggiare ma San Benedetto non ci farà mancare la sua protezione come ha fatto fino ad oggi. La distanza sociale non ci impedirà di sentirci più forti e più uniti di prima. Buon San Benedetto a tutti e mi raccomando, restate a casa. Anch'io sto a casa".

