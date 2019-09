Festa di San Francesco d'Assisi, super sconti e vantaggi per chi viaggia in treno

Promozioni e sconti per gli spostamenti in treno in vista della festa di San Francesco. Le celebrazioni nell’80esimo anno dalla proclamazione di San Francesco a Patrono d’Italia sono in programma ad Assisi venerdì 4 ottobre e per facilitare gli spostamenti in treno e agevolare la partecipazione anche delle fasce più deboli, Trenitalia ha previsto agevolazioni dedicate alle persone che arriveranno in Umbria con i treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) e con quelli regionali.

Per le persone che viaggiano con le Frecce e i treni a media e lunga percorrenza di Trenitalia è previsto lo sconto del 50% sulla tariffa base per arrivi e partenze del 4 ottobre. Per agevolare chi proviene da regioni e città lontane la promozione sarà valida anche nelle giornate del 3 e 5 ottobre per i viaggi da e per Assisi e Perugia.

Chi vorrà usufruire dello sconto dovrà scegliere l’offerta Speciale Eventi e inserire il codice promo “FESTASANFRANCESCO” sul sito web trenitalia.com o comunicarlo agli operatori delle biglietterie o delle agenzie di viaggio convenzionate. Il biglietto dovrà essere esibito al personale di Trenitalia presente a bordo treno insieme a un coupon stampabile dai siti web ufficiali trenitalia.com e sanfrancesco.org.

Sui treni del trasporto regionale, dove sono ammesse le comitive e per i viaggi dal 2 al 5 ottobre, Trenitalia ha previsto uno sconto del 50% per gruppi di almeno 10 persone con due accompagnatori che viaggiano gratis. L’offerta è cumulabile con la riduzione Kids, che prevede uno sconto del 50% per ragazzi dai quattro ai 12 anni non compiuti. Inoltre, l’offerta Baby prevede un viaggio gratis per i bimbi da zero a quattro anni non compiuti.