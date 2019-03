INVIATO CITTADINO Via Torelli, non c’è pace per la fibra: i topi si mangiano i cavi

Via Torelli, non c’è pace per la fibra… i topi si mangiano i cavi e gli operai li sostituiscono. Per la terza volta. Neverending story e disagio a carico di chi attende un segnale più veloce per navigare nel web.

“Forse i ratti risalgono dalle fogne attraverso qualche tombino guasto”, dice uno degli addetti alla sostituzione. Presi di mira, dai mastodontici sorci urbani, i civici 67 e 75. In lingua perugina queste bestie si chiamano “sorche”. Ormai sono aggressivi e non temono l’umano.

Gli addetti mostrano i segni inequivocabili sui tubi tranciati (foto). “Sono peraltro cavi speciali, antiroditori”, precisano. Ma i topi di via Torelli debbono avere mascelle e denti eccezionali. Qualche tempo fa, al civico 67, se ne trovò uno folgorato nel vano contatori: aveva morso il cavo della corrente elettrica e ci era restato secco.

Ma adesso, tolti i cassonetti che fornivano loro il cibo, pareva fossero diminuiti. Invece, evidentemente, prosperano e divorano avidamente della plastica durissima, trovandola di proprio gusto. Solo un colpo d’ascia potrebbe tranciarla. E invece queste bestie riescono a rodere i primi due strati, trangugiandola con gusto. E poi lasciano la fibra “il cui sapore non gli piace”, commenta un operaio. Ma ormai il danno è fatto, irreversibilmente.

Che fare? Non resta che ripassare dei cavi nuovi e disseminare esche nel percorso fognario. Si riuscirà a venirne a capo… o la fibra resterà soltanto un sogno?