INVIATO CITTADINO Via Fratelli Purgotti, parchetto cva: le piante cadono come birilli

Queste piante cadono come birilli... L’ultima al parchetto dei Rimbocchi, quello col recinto per cani, vicine allo scivolo per i bambini.

Un consistente albero di prugno selvatico è piombato a terra, in prossimità delle casine popolari di via Fratelli Purgotti. All’interno di un piazzale di uso pubblico.

Le radici, infradiciate dall’eccesso di pioggia, sebbene circondate dal cemento e dal catrame, non hanno retto all’impeto del vento.

Tanto che l’albero è caduto pesantemente a terra, proprio nel piazzaletto adibito a parcheggio. Ed è stato un caso fortunato se in quel momento non c’era in sosta qualcuna delle auto della falegnameria artigiana Elce né di quelle dei residenti o di eventuali clienti. Come di solito accade.

Insomma, come si dice, “è andata bene”. Resta solo da rimuovere i resti legnosi che impediscono la sosta e ostacolano le manovre nel piazzale.