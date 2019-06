INVIATO CITTADINO Ecco cosa verrà al posto delle vecchie edicole di via Mazzini

“Esemplari di questo genere si trovano solo a Parigi e a Montecarlo”. Parola di Vittorio Settequattrini, dinamico operatore dell’intermediazione immobiliare.

Siamo in grado di anticipare in esclusiva il rendering di ciò che verrà a breve. Ecco come saranno i due box pubblicitari che sostituiranno le vecchie edicole all’imbocco di via Mazzini sul lato corso Vannucci.

Si tratta di due manufatti che uniscono stile, raffinatezza, modernità ed efficienza.

Le edicole sono state acquistate da un noto imprenditore che vi realizzerà quanto si può apprezzare in pagina. Ottone e metalli pregiati, finiture in marmo alla base, pannelli luminosi. Contratti già firmati con grandi maison di moda come Pomellato e orologi di classe come Longines.

È ovvio che il business consisterà nella ricaduta pubblicitaria a favore delle case produttrici.

E il locatore avrà la possibilità di recuperare in breve tempo l’investimento iniziale.

Col risultato di una ammodernamento della facies della strada che acquisterà maggiore appeal.