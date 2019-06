INVIATO CITTADINO Via Mazzini, uno splendido box metallico al posto della vecchia edicola

Non più la vecchia edicola alla fine di via Mazzini, ma uno splendido box metallico che fa il paio con quello in stile dell’antica salumeria Granieri, sul versante aperto in piazza Matteotti.

“Tutte le autorizzazioni sono a posto: da quella paesaggistica della Soprintendenza alla licenza commerciale”, assicura Vittorio Settequattrini, attivissimo e competente operatore dell’intermediazione immobiliare.

Effettivamente, il manufatto non ha nulla da invidiare a quello adiacente: stile sobrio e in linea con l’adiacente edificio primo-novecentesco, verniciatura in grigio piombo, vetri oscurati, logo discreto, tenda motorizzata su tutti e tre i lati. Insomma: quanto di meglio la tecnologia e il buon gusto sono in grado di fornire.

Ma cosa vi si realizzerà? Composizioni floreali, che andranno ad aggiungere grazia e appeal a uno scorcio architettonico da sballo.

È una notizia eccellente per la città. Riqualificare e abbellire: questo il compito di quanti sono preposti alla gestione della Vetusta.