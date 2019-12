Nuove aperture in centro, dall'aperitivo personalizzato ad un pasto veloce: ecco il "Posto Giusto"

In via delle Volte trovi il Posto Giusto. Un nuovo locale “no ordinary taste”, dove aveva sede l’ex negozio di abbigliamento. Lo hanno inventato e lo gestiscono tre fratelli: Giacomo, Eleonora e Sara, sorelle gemelle. Un luogo discreto e accogliente, già frequentatissimo.

Dice Giacomo: “Intendiamo andare contro corrente, personalizzando gusti, sapori e saperi”.

Spiegati meglio!

“Da noi si può ordinare un aperitivo ‘come tu mi vuoi’, ossia di proprio gradimento o anche di personale invenzione. Niente più pizzette standardizzate e prosecco economico, ma tutto a libera scelta”.

Come preparate i vostri prodotti da forno?

Risponde Eleonora: “Ce li inventiamo, dato che il forno a pochi passi da qui, denominato ‘A Volte’ è nostro e si può a buon diritto parlare di prodotti cotti e mangiati”.

Avete un target elettivo?

Risponde Sara: “La nostra clientela è trasversale alle età anagrafiche e alle appartenenze socio-culturali. Vengono numerosi studenti delle vicine Facoltà universitarie dei Palazzi Manzoni e Florenzi, ma anche gli utenti della biblioteca umanistica interdipartimentale ex Gelsomini”.

Giovani, soprattutto?

“Non esclusivamente. Si fermano, per uno spuntino veloce, adulti, operatori del centro storico, clientela di passaggio, gente che già frequentava il forno”.

Le varie preparazioni, anche quelle in bowl (ciotola) come insalate, verdure, oltre ai vari patè, vengono proposti in versione ‘bilanciata’ o ‘abbondante’, per stomaci e appetiti più robusti.

Farciture di ogni genere, anche quelle che passano per la testa dei clienti più creativi.

Una location strategica, di intenso passaggio, considerando anche il fatto che in piazza Cavallotti fanno capolinea numerosi mezzi pubblici. E senza contare che Posto Giusto si trova a due passi dalla Fontana Maggiore e dalle emergenze storico-monumentali dell’acropoli.

Buon lavoro a questi tre imprenditori, giovani e carini, puliti e cordiali, che hanno il coraggio di mettersi in gioco in un momento non facile per le attività del centro storico. Molti chiudono ma, per fortuna, c’è anche chi apre.