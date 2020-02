INVIATO CITTADINO Via delle Cantine, via ai lavori per costruire i bagni pubblici

Lavori in corso in via delle Cantine per realizzare il tanto auspicato bagno pubblico. Servirà a eliminare la piaga degli orinatori seriali? C’è da chiederselo sinceramente. E da augurarselo. Ci manda lo scatto l’amico e lettore Gianluca Papalini.

I canonici hanno da tempo concesso lo spazio, il Comune è all’opera per realizzare la preziosa infrastruttura.

Ancora – non avendo visionato il progetto – non siamo in grado di descriverne le caratteristiche. Certo è che tutto dovrà essere realizzato a norma, con antibagno e accesso garantito ai disabili.

La realizzazione di questa struttura fu inizialmente auspicata e propiziata, poi (inspiegabilmente) osteggiata. Si temeva, a torto, che potesse richiamare presenze indesiderate. Ma tanto… più in basso di così è impossibile cadere.

Pare certo che dovrebbe trattarsi di una struttura sorvegliata. Presto sapremo se in modo strumentale o con presenza fisica.

Ci si chiede se l’utilizzo sarà a pagamento (i soliti 50 cent). Quasi di sicuro.

Una signora, residente di prossimità, commenta: “Lei crede che quei brutti ceffi si adegueranno all’obbligo del pagamento? Probabilmente, malgrado la struttura, continueranno a farla di fuori”.

Ci auguriamo che la profezia, forse fin troppo facile, venga smentita dai fatti.