INVIATO CITTADINO Contro la maleducazione imperante, quell'invito gentile funziona... per ora

Quell’invito gentile nella strada dal nome gentile. La gente è abituata alla volgarità e a comportamenti non corretti. Uno di quelli ricorrenti si manifesta attraverso lo spegnimento di cicche su vasi di fiori.

Naturalmente, questo accadeva anche in via della Viola. Fin tanto che l’esercente di un’attività di recente attivazione ha pensato bene di usare la gentilezza per indurre i maleducati a comportamenti corretti.

Così, su un vaso di rose e piantine verdi, è comparso un bigliettino, scritto in inglese, dove si legge “no cigarettes”. L’esperimento sembra funzionare. Almeno per ora.