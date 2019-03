INVIATO CITTADINO Via della Stella, tutto ok... o quasi

Via della Stella, tutto ok. Il Comune interviene e riconduce quell’angolo di storia alla primitiva bellezza. Non ci voleva molto. E la spesa non era affatto importante. Così che, dopo la segnalazione dell’Inviato Cittadino (“imbeccato” dall’instancabile Mauro Monella), l’assessore al decoro urbano si è mosso.

Prima di tutto, è stata tagliata “ab imis”, ossia eradicata, quella ficaia cresciuta nella tessitura muraria: non grandissima, ma in grado di dare frutto. Poi è stato ripristinato quel tubo dalla cui rottura uscivano liquami scuri poco odorosi e indegni a vedersi. Il tutto è stato successivamente tamponato.

Così che chi passa adesso lì vicino, per recarsi all’auditorium di Santa Cecilia o alla chiesa dei Padri Filippini, può ammirare quella muratura in cui “canta” un archetto gotico di straordinaria bellezza, in travertino e pietra rosa di Assisi, inserito su una classica cortina fittile. Nota di demerito: resta quell’orrendo cavo a penzoloni che andrebbe tolto con poco sforzo.