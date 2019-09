INVIATO CITTADINO Via della Madonna: non solo imbrattatori, ma anche pulitori

Via della Viola, non solo imbrattatori, ma anche pulitori. Fa piacere constatare come la segnalazione dell’Inviato Cittadino, circa lo stato deplorevole della targa odonomastica di via della Madonna, abbia trovato orecchie sensibili, trasformandosi in un appello. E che qualcuno abbia risposto.

Nella mattinata di ieri ho verificato che una mano civile ha provveduto a estirpare la mala pianta degli adesivi, attaccati con irragionevole ostinazione su quella pietra.

Forse i responsabili ragazzi di Fiorivano le Viole, forse un residente di prossimità. Li hanno staccati tutti, meno che quello con la scritta ACAB. La stessa scritta, in pennarello nero, spicca sotto le lettere dell’intestazione. È necessario usare alcool o acqua ragia, ma il lavoro si può completare.

E poi: vigilare. Non si può mettere un poliziotto a guardia di ogni angolo, né istallare ovunque telecamere. La miglior forma di controllo e prevenzione è la presenza di persone responsabili. E a Perugia ce ne sono. Per fortuna.