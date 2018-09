Via del Poggio, la segnalazione: non semplici ferrature, ma veri e propri spuntoni acuminati

In via del Poggio, non semplici ferrature di tutela, ma rostri, spuntoni acuminati, ferraglia su quelle antiche mura. Lo segnala all’Inviato Cittadino un residente di prossimità. E andarci a vedere non è stato un grande sforzo, specie per chi – per strade e vicoli della Vetusta – è abituato a muoversi pedibus calcantibus. Chi scrive c’è andato e ha verificato la correttezza della segnalazione.

Tra via della Siepe e via del Poggio, con affaccio su via San Francesco (poco sopra il pozzo restituito a dignità con l’Art Bonus) si trova un piccolo edificio molto grazioso. Agli esperti il compito di stabilirne l’età, ma si tratta probabilmente di un bene soggetto a tutela. Per proteggere la proprietà (pare di capire) è stata installata una fila di rostri assai simili agli uncini (sebbene rovesciati!) che si vedevano un tempo nelle macellerie, ma questi sono di dimensioni assai più grandi.

A completamento del lavoro, fra quel muro e l’adiacente, bellissimo terrazzino, è posizionata una ulteriore ferratura a raggera (dotata di spunzoni acuminati), col compito di evitare possibili intrusioni. Ora, è noto che il bello e il brutto afferiscono alla sfera dell’estetica e sono per definizione opinabili.

Pertanto – astenendosi anche dall’entrare nello specifico di autorizzazioni, permessi, nulla osta – è da dire semplicemente che quella sfilata di ferri, lungo il Poggio (paesaggio urbano eternato dal poeta perugino Claudio Spinelli), è dissonante col contesto. Insomma, tutta quella ferraglia non è un bel vedere. Absit iniuria verbis.