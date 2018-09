INVIATO CITTADINO Via dei Priori, guano dei piccioni a vagonate: fate qualcosa

Accade in fondo a via dei Priori, ad angolo con la via San Francesco. Qui, sotto un arco, sono piazzati dei riflettori il cui compito è quello di mostrare le bellezze di questo pregevole scorcio cittadino. Ma, statisticamente, questo è un punto veramente maledetto. Tre anni fa una turista venne colpita da un frammento di laterizio, precipitato da quella volta che perde letteralmente i pezzi.

Come opera provvisionale “provvisoria”, venne piazzata una rete metallica cui fu affidato il compito di trattenere quei sassi in caduta libera. Ma nel Bel Paese nulla è più definitivo del “provvisorio”. Tanto che, ad oggi, nessun lavoro è stato intrapreso: si dice che occorra mettere d’accordo diversi proprietari.

Ma, trattandosi di lavoro necessario e urgente, chi impedisce al Comune di prendere in mano le redini e procedere coi lavori? Salvo, poi, addebitare a quanti fossero riconosciuti come inadempienti le spesse sostenute.

Sotto l’arco, sebbene siano stati in parte fissati dei dissuasori ad aghi, stazionano i piccioni i quali vi hanno depositato “vagonate” di deiezioni che certamente non sono un bel vedere. Evidentemente, deve trattarsi di dissuasori che non dissuadono. Quella massa di “roba” è il frutto di vari anni di accumulo. Che ci vorrebbe a rimuovere quello schifo?