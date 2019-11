Luci, presepi e la casetta di Babbo Natale, Via dei Filosofi si prepare per le feste natalizie

Via dei Filosofi si accende per il Natale con le iniziative organizzate da “Filosofi…Amo” associazione di promozione sociale.

Si inizia sabato 30 novembre alle ore 17.30 con l’accensione delle luminarie da parte dei commercianti presso il negozio SoEnergy di via dei Filosofi e a seguire Babbo Natale che farà un giro nel quartiere per incontrare grandi e piccini e poi aprirà la sua casetta dove i bambini potranno portare personalmente le loro letterine o scriverle direttamente nella suo magica casetta. Dalle ore 17.15 presso la sede dell’associazione in via dei Filosofi 72 leccornie, zucchero filato e dolciumi per tutti i bambini. A dicembre Babbo Natale si farà trovare in sede lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.

Domenica 8 dicembre alle ore 13 pranzo degli auguri di Natale presso il ristorante delle “Etruscan choco hotel” per lo scambio degli auguri fra i soci ed amici dell’associazione. Costo 25 euro con prenotazione obbligatoria al 3351200921 (Francesco).

Per il quarto anno si svolgerà anche la rassegna dei presepi nelle case intitolata ad “Alfredo Egidi”. I presepi segnalati saranno visitati da una commissione che esaminerà e fotograferà il presepe. Successivamente verrà allestita una mostra fotografica dei presepi e saranno rilasciati, in un’apposita cerimonia, gli attestati a tutti i partecipanti . Per segnalare il proprio presepe chiamare Gianni Testi al 3335623505.

Domenica 5 gennaio 2020 dalle ore 17 tombolata e giochi, mentre alle 20 è previsto l’apericena presso il ristorante La Carbonaia al costo 15 euro con prenotazione obbligatoria al 3351200921 (Francesco).

Lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 10.30 Befana del vigile: auto d’epoca in collaborazione con il Camep dalle 10.30 sfileranno auto e moto d’epoca, insieme alla Befana. Sosta e marcatura prevista al distributore di benzina IP. Dalle 8.30, e per tutta la mattinata, sarà possibile iscriversi all'Associazione “Filosofi...Amo” per l’anno 2020.