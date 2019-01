Curiosità perugine. C’era una volta una donna che amava il suo contatore, in via Cartolari... ma poi gli asportarono lo sportello

C’era una volta una donna che amava il suo contatore, come recita la scritta che accompagna un dipinto murale all’imbocco superiore di via Cartolari. Il distretto artistico di via della Viola è disseminato di opere d’arte, utili a fornire luce e vita a questa zona che esce faticosamente dall’abbandono.

Un artista aveva giocato nell’effigiare un’elegante figura di donna che protendeva le braccia intorno a un contatore del gas, adeguatamente protetto da uno sportellino metallico. L’immagine era suggestiva e di grande creatività. La gente, passando, si fermava a guardare e commentava positivamente.

Ora, un anonimo distruttore ha letteralmente scardinato e asportato quello sportello: puro vandalismo o avidità degli instancabili “cercatori” di metalli? L’unico commento che ora si può fare è relativo a quanto sia sceso in basso il livello della vita (in)civile per le strade della Vetusta.