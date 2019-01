Nuove aperture in centro storico, Istanti sbarca in via Cartolari: "Fotografia e cultura"

Nuove aperture in centro storico. Via Cartolari si arricchisce di una nuova realtà, che promette incontri, tante iniziative e nuova vitalità. Apre i battenti la nuova sede di “Istanti - Fotografia e Cultura”, l'associazione che dopo 12 anni di vita approda nel centro di Perugia "con l'ambizione – spiegano i soci - di proporre sempre nuove e interessanti iniziative, attività e momenti di incontro attorno alla fotografia e non solo, ma con lo spirito di sempre: quello che ha contraddistinto la nostra associazione e la nostra idea di condivisione di una passione comune".

L'appuntamento con l'inaugurazione della nuova sede in via Cartolari 19 è per domenica 20 gennaio a partire dalle 17.30, occasione per aprire ufficialmente la campagna di tesseramento per il 2019. Ma non solo. Perché l'inaugurazione coincide con un periodo ricco di appuntamenti per l'associazione: il 19 gennaio verrà anche aperta la mostra “Distanze” nella Galleria Fiaf all'interno del Museo civico di Palazzo della Penna, mentre il 15 febbraio, nella sala comunale Sant'Anna in via Roma è prevista la lectio magistralis "Come guardiamo le fotografie (e cosa crediamo di capire)" di Augusto Pieroni che, nei due giorni successivi, terrà anche un workshop sulla costruzione del portfolio.

L’associazione “Istanti - Fotografia e Cultura” è nata a novembre 2006 su iniziativa di alcuni appassionati di fotografia di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Perugia. Istanti è stata costituita con lo scopo di promuovere la fotografia come mezzo di espressione artistica e come pretesto per avere un territorio comune di confronto e condivisione di una passione. L'attività di incontro periodico tra i soci ha affiancato negli anni eventi e attività che hanno coinvolto numerosi nomi di spicco del panorama fotografico contemporaneo: workshop, incontri con autori, mostre fotografiche, corsi di fotografia base e avanzati e altre attività di diffusione di tutto ciò che ruota attorno al mondo della fotografia.

Che adesso aspettano tutti gli appassionati in via Cartolari 19: "Vi attendiamo numerosi per augurarci un nuovo inizio, insieme – chiudono i soci -. La felicità si manifesta per Istanti".