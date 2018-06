INVIATO CITTADINO Recipienti per la raccolta dei rifiuti fatti a pezzi in via Cartolari... e io pago

Recipienti per la raccolta dei rifiuti fatti a pezzi in via Cartolari… e io pago. Hanno un bel da fare quanti si adoperano per il rilancio e la rivitalizzazione di via della Viola e dintorni: si fa prima a guastare che ad aggiustare.

Quella zona, già desertificata e in preda allo spaccio, è tornata a risplendere di iniziative d’arte e di cultura. Basta percorrerla per verificare presenze sane, arte e istallazioni creative sui muri, la vetrina dell’antropologo (Giancarlo Baronti) da noi scoperta e segnalata, murales e disegni. Si avvertono suoni di studi musicali e profumi di cucina: ristorantini decorosi e frequentatissimi, cinema (Meliès, Post Mod), piccoli atelier e librerie. Tutto quanto, insomma, serve a riportare in auge, coniugando cultura e socialità.

Purtroppo c’è chi gioca al tanto peggio e sporca quello che altri si adoperano a pulire. È il caso di personaggi che, la notte, si divertono a prendere a calci e spaccare i recipienti di raccolta dei rifiuti. È già successo altre volte e accadrà ancora. E se qualcuno prendesse a calci questi distruttori? Potrebbe accadere… perfino nella città nonviolenta di Aldo Capitini.