Via Cartolari è la via dei libri: al civico 27 prendi libri, scambi, riporti, riprendi... e conosci amici

Libri a go-go, in via Cartolari, aiutano il rilancio culturale e sociale della zona. Perché – si sa – la lettura di un libro ci permette di vivere molte vite, oltre la nostra. Sta di fatto che l’iniziativa ha preso piede e sono molte le persone che – al civico 27 – conferiscono libri di ogni genere e ne prelevano altri di loro interesse, salvo riportarli dopo averli letti.

Ci si trova un po’ di tutto: principalmente letteratura di consumo. Ossia una vasta messe di libri gialli: quelli che si bevono d’un fiato. Ma si trovano anche saggi, riviste e perfino fumetti. Ma di classe, alla Dylan Dog. Un semplice scaffale multipiano contiene opere appoggiate senza un preciso criterio. Così che vale la pena di fermarsi qualche minuto e compulsarle. Addirittura, su qualche ripiano i volumi sono messi in doppia fila, tanto che è giocoforza sfilare quelli che stanno davanti per avere un quadro completo delle disponibilità e della tipologia di quelli coperti.

Si invitano quanti abbiano copie doppie di libri di poesia a conferirli. È l’unico settore di cui c’è carenza. E dire che poco sotto risiede Costanza Bondi, capitana delle Woman@work che ha in collana decine di volumi, sicuramente disponibili. Se risponderà alla sollecitazione, Perugia Today s’impegna a pubblicarne la notizia e lo scatto.

E il bello è che l’iniziativa trova riscontro e i libri vanno e vengono. Che se poi qualcuno decidesse di tenersene uno che gli è piaciuto particolarmente… il fatto non costituirebbe reato. L’Inviato Cittadino propone, anzi, di depenalizzare l’appropriazione, anche indebita, di libri... ma non nelle biblioteche comunali! A conferma del fatto che la cultura non si paga. E che tutti debbono avervi facile accesso. Superfluo aggiungere che l’intrapresa è marcata dal logo, e dal lavoro, dei ragazzi di “Fiorivano le Viole”, lampante esempio dell’efficacia di iniziative dal basso.

Un ultimo appello ai perugini: se avete libri che “impicciano” portateli al civico 27 di via Cartolari. Da dove potranno risorgere a nuova vita. Circolare, libri, circolare!