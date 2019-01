INVIATO CITTADINO Via Brunamonti, ancora transenne: cadono pezzi di intonaco

Via Brunamonti, eterne transenne. Sistemi da una parte e crolla dall’altra. Ancora barriere: questa volta sul tratto iniziale di via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, dirimpetto alla scuola primaria Ciabatti, nello stabile dove, poco avanti, è ubicato il Lupi Cafè.

Pezzi di intonaco cadono a terra minando l’incolumità dei pedoni. E così il Comune piazza barriere metalliche e invita i proprietari a ottemperare a un doveroso ripristino.

È già accaduto più avanti, verso le Poste di Monteluce, dove il giardino e il muro sottostante la casa dei Cerbiatti, decorata dal muralista Lanciotto Fumi, davano segni di spanciamento. E la spesa sostenuta dalla famiglia Giulivi non è stata lieve.

Poi, un secondo problema si è verificato in fondo a via Annibale Brugnoli, e anche qui il proprietario del giardino soprastante, Mario Raggioli, ha dovuto mettere in sicurezza quel muro (e poi ha chiesto a Comune e Dogre di togliere quegli espositori di affissione dal “suo” muro, come l’Inviato Cittadino ha raccontato su PerugiaToday).

Ora accade all’inizio della strada, verso la Pesa. E anche qui, probabilmente, il Comune avrà invitato i proprietari a provvedere.

Il fatto è che questa zona non è stata mai manutenuta e alla fine presenta il conto in termini di instabilità. Ci si augura che la situazione possa essere a breve sanata con la messa in sicurezza.