Perugia, siringa abbandonata in via Bonazzi a un passo dal "salotto" cittadino: la protesta

Una siringa abbandonata lungo via Bonazzi, a pochi passi da corso Vannucci, il cuore del centro storico di Perugia. La segnalazione, che si riferisce a sabato mattina, arriva da alcuni cittadini che l'hanno potuta notare percorrendo il vicolo.

"Un pericolo per i bambini e per gli animali" sottolineano evidenziando quanto scoperto, in una zona tutto sommato estremamente transitata e non particolarmente isolata rispetto ad altre zone della città dove la presenza di siringhe abbandonate è più probabile.