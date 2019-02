Ponte San Giovanni avrà il suo nuovo "Municipio" con biblioteca e Circoscrizione 4.0

Ponte San Giovanni avrà il suo “Municipio”. Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della struttura con un appalto per un importo complessivo di 2.226.300, finanziato per 1.477.587 di euro mediante utilizzo delle economie realizzate sui mutui assunti con la Cassa e Depositi e Prestiti S.p.A. e per 748.713 euro mediante cessione di immobili comunali.

“Con i suoi oltre ventimila abitanti, Ponte San Giovanni la si può considerare tra i primi dieci Comuni nella Provincia di Perugia. La sua storia, con la sua organizzazione urbanistica e posizione strategica, la rendono naturale e potenziale Municipio, tanto da aver anche ripetutamente impegnato, in passato, un importante dibattito cittadino – si legge in una nota dell’amministrazione comunale - Con un quadro del genere, pare evidente quanto inadeguata l'organizzazione dei vari uffici comunali, frammentati e sparsi ovunque nel territorio ponteggiano, peraltro tutti collocati in sedi in affitto, per un costo complessivo di circa 150mila euro l'anno. Si è, perciò, deciso di realizzare un'unica sede municipale, in proprietà, ove collocare tutte le funzioni ed uffici comunali, così razionalizzando i costi a carico del bilancio comunale ma, ancor prima, riconoscendo a Ponte San Giovanni il ruolo di vero e proprio Municipio perugino. La collocazione centrale, accanto alla Caserma dei Carabinieri ed a tutte le pubbliche funzioni di riferimento dell'area, è il frutto di un impegnativo processo di partecipazione che ha un po' dilatato i tempi, ma ha reso il progetto definitivo una soluzione condivisa da tutte le associazioni del territorio, che ne hanno anche unanimemente sottoscritto la scelta”.

Nella nuova struttura oltre alle sedi dedicate agli uffici comunali dell’U.R.P., dei Vigili urbani, degli Uffici tecnici decentrati ed all’Ufficio di Cittadinanza, troverà spazio la nuova Biblioteca affacciata sull’area verde. Nello sviluppo del progetto, che comprende anche una sala riunioni a disposizione di cittadini ed associazioni, è stata inserita anche la "Circoscrizione 4.0", telepresenza funzionale sempre più connessa con tutti gli uffici comunali, che il Comune di Perugia sta realizzando con Cisco per questa ed altre sedi comunali (Ponte Felcino, San Sisto, Santa Lucia, Monteluce, Madonna Alta).

L’avvio dei lavori è previsto per il mese di aprile, con loro conclusione ed inaugurazione della nuova sede municipale nella primavera del 2020.